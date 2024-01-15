Tak Ada Tips Khusus untuk Mahfud di Debat Keempat, Ganjar: Pengalamannya Lebih Bagus

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengaku tak memiliki tips khusus bagi pendampingnya, Mahfud MD untuk menghadapi debat keempat yang mempertemukan masing-masing calon wakil presiden (cawapres). Debat ini rencananya akan digelar pada 21 Januari 2024.

"Enggak, enggak (ada tips khusus). Pak Mahfud lebih pintar dari saya. Pengalamannya lebih bagus, profesor dia," kata Ganjar usai menghadiri diskusi bersama Generasi Perintis di Post Bloc, Jakarta Pusat, Minggu (14/1/2024).

Buktinya, saat debat ketiga lalu, Ganjar mengaku dirinya mendapat beragam masukan dari Mahfud MD terkait isu atau tema yang diangkat.