Dirujuk ke RSCM, Satu Keluarga Lumpuh di Lebak Akan Ditangani Dokter Spesialis Saraf

LEBAK - Pemerintah Kabupaten Lebak merespons kondisi keluarga lumpuh di Kampung Cihuni, Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak dirujuk ke RSCM, Senin (15/1/2024).

Enam orang yang menderita lumpuh kini telah dijamin pemerintah untuk penanganan kesehatannya. Mereka adalah Rahmat Hidayat, Sumantri, Abdul Rohman, Elah, Edi dan Misto.

"Alhamdulilah sudah malam dibawa, sudah sampai di rumah singgah sentral yang dibuka oleh Kemensos. Jadi sekarang lagi dicek sambil menunggu proses rujukan,"kata PJ Bupati Lebak, Iwan Kurniawan.

Menurut Iwan, pemerintah Kabupaten Lebak juga sebelumnya telah membawa keluarga yang menderita lumpuh ke RSUD dr. Adjidarmo untuk menjalani pemeriksaan kesehatan.