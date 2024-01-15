Erick Thohir Dorong BUMN Jadi Pionir Mental Health di Lingkungan Kerja

Staf Khusus Arya Sinulingga mewakili Menteri BUMN Erick Thohir dalam kegiatan 1000 Manusia Bercerita di Kawasan Wisata Candi Borobudur pada Jum'at (12/1/2024). (Foto: dok Jasa Marga)

MAGELANG - Menteri BUMN Erick Thohir memiliki kepedulian tinggi akan kesehatan mental para generasi muda di Indonesia. Oleh karena itu, Erick Thohir mendorong BUMN menjadi pionir dalam peningkatan mental health di lingkungan kerja perusahaan BUMN melalui kegiatan 1000 Manusia Bercerita yang diselenggarakan di Kawasan Wisata Candi Borobudur pada Jumat (12/1/2024).

Erick Thohir melalui Staf Khususnya, Arya Sinulingga, menyampaikan bahwa kesehatan mental pegawai merupakan salah satu kunci produktivitas dan keberlanjutan perusahaan. Perusahaan diluar BUMN pun juga dapat melakukan hal yang sama karena milenial dan Gen Z akan menjadi tumpuan SDM produktif Bangsa Indonesia ke depan.

“Indonesia Emas 2045 itu akan didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Generasi tersebut yang akan menjadi penerus dalam membangun perekonomian yang berkelanjutan. Dengan kondisi mental yang sehat dan lingkungan kerja yang nyaman pasti produktivitas dan kualitas kita akan meningkat,” ucap Arya.

Menurut data World Population Review Indonesia ditemukan lebih dari 9 juta kasus depresi yang kebanyakan dialami oleh milenial dan Gen Z. Hal ini menjadi perhatian khusus Menteri BUMN Erick Thohir dalam menghadapi isu kesehatan mental, dimana saat ini 68 persen pegawai BUMN adalah milenial dan Gen Z.

Pada kegiatan 1000 manusia bercerita para peserta influencer dan milenial BUMN berkesempatan mengikuti rangkaian acara. Sesi pertama dimulai dengan meditasi hingga sound healing oleh Putra Wiramuda (Praktisi Mindfullness) dengan suasana sejuk dan panorama keindahan Candi Borobudur di pagi hari.

Setelah itu, dilanjutkan dengan aktivitas talkshow inspiratif oleh narasumber terkemuka, antara lain Andien (Musisi), Meisya Sallwa (Penulis), Lucia Poppy Novianti (Psikolog). Tidak hanya itu, peserta juga dapat melakukan konseling gratis dengan psikolog profesional di bilik-bilik yang telah disediakan.

Acara ini diinisiasi oleh Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN Bank BRI, Jasa Marga, Injourney yang berkolaborasi dengan Menjadi Manusia. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bercerita dan berkonsultasi bagi para generasi milenial dan Gen Z yang telah melewati perjalanan pribadi dalam menghadapi tantangan di lingkungan kerja dan dapat memberikan dampak positif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

(Agustina Wulandari )