Usai Ikuti Pelatihan Wirausaha, Emak-Emak di Lampung Dukung Ganjar-Mahfud

LAMPUNG - Sejumlah emak-emak di Lampung mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan usai mengikuti pelatihan kewirausahaan yang digelar Relawan Sahabat SandiUno For Ganjar di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Kegiatan ini bentuk kepedulian Ganjar-Mahfud terhadap ekonomi keluarga yang dinilai sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Yuli, salah seorang peserta pelatihan menyampaikan Indonesia akan lebih baik di pimpin oleh paslon urut nomor tiga.

"Masyarakat Lampung yakin Indonesia akan semakin lebih baik jika pemimpin Indonesia nantinya adalah Ganjar-Mahfud," kata Yuli, Senin (15/1/2024).

Yuli menyampaikan bahwa program yang digulirkan membuka peluang usaha untuk menambah ekonomi para ibu rumah tangga yang hadir di pelatihan sabun cuci piring.

"Kami khususnya sebagai ibu rumah tangga ini sangat beruntung ya datang kesini, sebab langsung diberikan peluang usaha yang menguntungkan," ujar Yuli.