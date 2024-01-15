Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kunjungi Purbalingga, Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Modernisasi Pertanian

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:15 WIB
Kunjungi Purbalingga, Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmen Modernisasi Pertanian
Ganjar Pranowo bersama warga di Owabong Purbalingga (Foto: MPI/Eka)
A
A
A

PURBALINGGA - Calon Presiden Ganjar Pranowo mendapat sambutan luar biasa saat silaturahmi ke Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024). Ganjar disebut warga sebagai "wonge dewek" alias keluarga sendiri.

Ribuan warga yang berlatar belakang petani, seniman, pelaku UMKM dan tokoh muda sudah bersiap menyambut kedatangan Ganjar di komplek objek wisata Owabong Purbalingga. Mereka menyuguhkan kesenian tari dan musik bambu untuk mengiringi Ganjar menuju ke lokasi acara.

Pantauan di lokasi, warga tampak berebut salaman dan berfoto bareng dengan Ganjar. Riuh tepuk tangan warga terus menggema hingga Ganjar tiba di lokasi acara.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan soal modernisasi pertanian sebagai solusi pengembangan pertanian terutama pangan.

"Modernisasi pertanian harus dilakukan. Ini selain mengembangan pertanian juga bisa mengajak anak muda untuk bertani," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
