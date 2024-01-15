Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ngobrol Bareng Gen Z, Sosok Ganjar Dikenal Dekat dengan Anak Muda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:51 WIB
Ngobrol Bareng Gen Z, Sosok Ganjar Dikenal Dekat dengan Anak Muda
Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo (foto: dok TPN)
A
A
A

PURBALINGGA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo kembali menemui kalangan muda saat berkunjung ke Cafe Satu Kata, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1). Ganjar pun dianggap menjadi sosok Capres yang paling dekat dengan anak muda.

Hal itu terlihat dari datangnya ratusan anak muda yang antusias menyambut kedatangan Ganjar. Mereka tampak bahagia dan meminta salaman serta berswafoto bersama.

Saat acara berlangsung, para anak muda itu unjuk gigi di hadapan Ganjar. Mulai dari atraksi sulap, dance dangdut, hingga lagu singkat ciptaan sendiri. Tak kalah penting, ada sesi dialog untuk menyerap aspirasi.

Chika salah satu kalangan muda pun menyanjung sosok Ganjar. Kedekatan Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dengan kalangan muda menurutnya juga berdampak positif bagi kalangan anak muda.

"Pak Ganjar itu sangat baik. Beliau dekat dengan anak muda. Jadi, bisa membawa anak muda lebih berkembang maju," katanya, Senin (15/1/2024).

Menurut Chika, hal itu juga terlihat dalam setiap kali Ganjar melakukan safari politik. Ganjar, kata dia, selalu bersedia untuk berdialog dengan anak-anak muda.

"Saya lihat kalau berkunjung ke daerah-daerah pasti mampir bertemu dengan anak muda," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Belva, seniman tari yang juga datang dari kalangan muda. Belva menyebut sifat Ganjar sangat layak jadi pemimpin Indonesia.

"Kalau mau cari pemimpin ya Pak Ganjar yang pas. Karena beliau sangat dekat dengan anak muda. Sudah seperti orangtua sekaligus teman," tuturnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
