HOME NEWS JATIM

Bazar Murah Langkah Taktis Relawan Ganjar-Mahfud Penuhi Kebutuhan Pokok Warga Malang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |14:42 WIB
Relawan Ganjar-Mahfud gelar bazar sembako murah di Kabupaten Malang (Foto: Istimewa)
MALANG - Relawan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Ganjar Creasi terus bergerak dan memberikan dampak kepada warga. Demi meringankan beban ekonomi, bazar sembako murah pun mereka gelar di Kabupaten Malang.

Untuk diketahui, Ganjar Creasi merupakan simpatisan alumni muda dari Universitas Brawijaya (UB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Airlangga (Unair).

Dalam keterangan yang diterima, Senin (15/1/2024), perwakilan Koordinator Wilayah Ganjar Creasi Jawa Timur Sutriyadi mengungkapkan bazar murah merupakan sebuah kegiatan yang hadir atas kegelisahan warga.

Bazar sembako murah digelar di Rest Area Lumba-Lumba, Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu 14 Januari 2024.

"Pada kesempatan kali ini ada beberapa komoditas yang kita jual yaitu ada minyak goreng, kemudian ada gula, teh, ada juga kecap (manis), dan juga mi instan ya itu kalau di pasaran masyarakat harus membelinya dengan harga Rp35-40 ribuan, tapi kita jual di sini dengan harga Rp5 ribu rupiah pada masyarakat," ucap Sutriyadi.

Kegiatan itu, sambungnya, menjadi langkah taktis Ganjar Creasi untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Ganjar Creasi juga memperkenalkan produk-produk camilan kripik hasil UMKM pertanian setempat yang terbuat dari pisang, salak, nangka, dan singkong. Renyahnya kripik dibalut cita rasa manis hingga asin membuat masyarakat ketagihan untuk terus menjajalnya.

