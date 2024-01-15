Bus Pariwisata Kecelakaan di Tol Cipali, Dua Penumpang Alami Luka Berat

PURWAKARTA - Sebuah bus pariwisata nopol K 7843 OF mendadak oleng dan terperosok di Jalan Tol Cipali Km 86 Jalur A (dari Jakarta arah Cirebon), Kabupaten Purwakarta, Senin (15/1/2024).

Insiden kecelakaan lalu lintas ini mengakibatkan dua orang luka berat sehingga harus mendapat perawatan medis secara intensif.

Kedua korban luka yakni HB (38) warga Dukuh Sewuni RT 003/05 Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan RI (35) warga RT 02/12 Desa Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Kanit PJR Cipali, Ipda Raden Nugraha mengatakan, insiden ini berawal saat bus pariwisata berpenumpang dua orang melaju dari Jakarta mengarah Cirebon. Setibanya di Km 86, bus mendadak tak terkendali dan oleng ke kiri lalu menabrak saluran air.

"Bus kemudian terperosok ke dalam row dan posisi terakhir kendaraan berada di row menghadap ke timur," kata dia kepada wartawan.

Penyebab insiden ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Namun dugaan sementara akibat sopir bus mengantuk.

(Awaludin)