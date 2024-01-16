Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rudal Houthi Hantam Kapal Kontainer Milik AS di Teluk Aden

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |08:16 WIB
Rudal Houthi Hantam Kapal Kontainer Milik AS di Teluk Aden
Rudal Houthi hantam kapal kontainer milik AS di Teluk Aden (Foto: AP)
YAMAN Pemberontak Houthi telah menyerang kapal kontainer milik Amerika Serikat (AS) dengan rudal balistik di lepas pantai Yaman.

Menurut komando militer Amerika Serikat untuk Timur Tengah (Centcom), kapal tersebut, Gibraltar Eagle, melaporkan tidak ada korban luka atau kerusakan signifikan.

Kapal berbendera Kepulauan Marshall tersebut melanjutkan perjalanannya di Teluk Aden.

Kelompok Houthi yang didukung Iran telah menyerang kapal-kapal sejak November lalu, sebagai protes atas perang Israel melawan Hamas.

Perusahaan pelayaran Eagle Bulk Shipping mengatakan kapalnya membawa produk baja dan berada sekitar 160 km (100 mil) lepas pantai di Teluk Aden ketika kapal tersebut dihantam.

Dilaporkan bahwa kontainer tersebut mengalami kerusakan terbatas pada ruang kargo namun stabil dan sedang menuju keluar dari area tersebut.

Beberapa jam sebelumnya Centcom mengatakan bahwa rudal lain, yang ditembakkan ke arah kapal perusak AS di Laut Merah, telah dicegat dan ditembak jatuh oleh jet tempur AS.

Kelompok Houthi telah menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah yang menurut kelompok itu terkait dengan Israel, atau menuju pelabuhan Israel. Dilaporkan bahwa serangan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Palestina dan Hamas di Gaza, seiring Israel melanjutkan kampanye militernya di sana.

Perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambrey, mengatakan Gibraltar Eagle dinilai tidak berafiliasi dengan Israel.

