Paus Fransiskus Berencana Mudik, Sebut Banyak Penderitaan di Argentina

ARGENTINA - Paus Fransiskus pada Minggu (14/1/2024) mengatakan dia berharap dapat melakukan perjalanan pertamanya ke tanah airnya di Argentina sejak menjadi Paus lebih dari satu dekade lalu, ketika negara Amerika Selatan itu sedang bergulat dengan krisis ekonomi.

Presiden baru Argentina Javier Milei, yang pernah menyebut Paus Fransiskus sebagai 'utusan Setan', pada pekan lalu secara resmi mengundang Paus ke negara tersebut, yang menghadapi hiperinflasi tiga digit dan melonjaknya kemiskinan.

“Saya khawatir karena masyarakat di sana sangat menderita. Ini adalah momen yang sulit bagi negara ini,” kata Paus berusia 87 tahun itu dalam acara bincang-bincang “Che Tempo Che Fa,” di saluran Italia Nove.

“Kemungkinan melakukan perjalanan ke Argentina pada paruh kedua tahun ini sedang dipertimbangkan, mungkin setelah kunjungan di Polinesia pada bulan Agustus,” kata Paus Fransiskus.

“Saya akan melakukan perjalanan ke Argentina jika itu bisa dilakukan. Tapi aku ingin pergi,” lanjutnya.

Dalam wawancara selama satu jam yang disiarkan di Nove, yang dimiliki oleh perusahaan induk CNN, Warner Bros. Discovery, Paus Fransiskus juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap kesehatannya.

Paus Fransiskus, yang baru saja pulih dari penyakit bronkitis dan operasi perut, mengatakan dia akan tetap menjabat selama dia mampu menjalankan tugasnya.