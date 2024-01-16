Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa China Tidak Menganggap Taiwan Sebuah Negara?

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:07 WIB
Kenapa China Tidak Menganggap Taiwan Sebuah Negara?
Kenapa China tidak menganggap Taiwan sebuah negara? (Foto: Ilustrasi/Reuters)
TAIWAN - Taiwan yang secara resmi dikenal sebagai Republik Tiongkok atau Republik of China (ROC) adalah sebuah pulau yang dipisahkan dari China oleh Selat Taiwan.

Taiwan telah diperintah secara independen dari China daratan, yang secara resmi disebut Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak tahun 1949.

Taiwan memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Para pemimpinnya mempunyai pandangan berbeda mengenai status pulau tersebut dan hubungan dengan Tiongkok daratan.

Mengutip Council Foreign Relations, ketegangan lintas selat telah meningkat sejak terpilihnya Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen pada tahun 2016. Tsai menolak untuk menerima formula yang didukung pendahulunya yaitu Ma Ying-jeou, untuk memungkinkan peningkatan hubungan lintas selat.

Sementara itu, China semakin melakukan tindakan agresif, termasuk dengan menerbangkan jet tempur di dekat pulau tersebut.

Sebagian orang mungkin menanyakan, mengapa China tidak menganggap Taiwan sebuah negara. China menganggap Taiwan sebagian dari wilayahnya.

China menegaskan bahwa hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian darinya. China memandang RRT sebagai satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah, sebuah pendekatan yang disebut prinsip Satu Tiongkok dan mengupayakan penyatuan Taiwan dengan daratan China.

Konsensus 1992 menyatakan bahwa kedua wilayah tersebut terikat oleh kesepahaman yang dicapai antara perwakilan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Partai Kuomintang (KMT) yang saat itu memerintah Taiwan.

Namun, kedua belah pihak tidak sepakat mengenai isi dari apa yang disebut sebagai konsensus tersebut, dan hal tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan mengenai status hukum Taiwan.

