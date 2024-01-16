Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Kirim Selamat kepada Presiden Terpilih Taiwan, China Marah Besar

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |09:19 WIB
AS Kirim Selamat kepada Presiden Terpilih Taiwan, China Marah Besar
AS kirim selamat kepada Presiden terpilih Taiwan, China marah besar (Foto: Reuters)
A
A
A

CHINA China atau Tiongkok menuduh Amerika Serikat (AS) mengirimkan “sinyal yang sangat salah” kepada mereka yang mendorong kemerdekaan Taiwan setelah hasil pemilu pada Sabtu (13/1/2024).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengirim pesan ucapan selamat kepada presiden terpilih Taiwan William Lai atas hasil tersebut.

Beijing menyebut pesan tersebut merupakan pelanggaran terhadap komitmen Washington yang hanya mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan.

Lai telah berjanji untuk melindungi Taiwan dari Tiongkok yang semakin agresif.

Namun Beijing memandang Taiwan sebagai wilayahnya dan dengan keras menentang pemerintah mana pun yang mengatakan sebaliknya.

Pesan ucapan selamat untuk pemimpin baru Taiwan mengalir dari seluruh dunia setelah pemilu, termasuk dari Blinken yang menekankan kemitraan antara Taipei dan Washington, yang menurutnya berakar pada nilai-nilai demokrasi.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Dr Lai dan para pemimpin semua partai di Taiwan untuk memajukan kepentingan dan nilai-nilai bersama,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Blinken juga menekankan bahwa AS, salah satu sekutu terbesar Taiwan, berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas lintas selat.

Diplomat terkemuka Amerika itu juga dengan cepat mengatakan bahwa kolaborasi semacam itu harus melanjutkan hubungan tidak resmi yang sudah lama ada dan konsisten dengan kebijakan Amerika Satu Tiongkok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172373/banjir_taiwan-vJjd_large.jpg
Bak Tsunami, Banjir Imbas Topan Super Ragasa Akibatkan 17 Tewas di Taiwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/18/3095195/taiwan-n65o_large.jpg
Lindungi Hak dan Kepentingan Awak Kapal, Taiwan Investigasi Dugaan Pelanggaran 12 Kapal Ikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084577/menteri_lingkungan_hidup_taiwan_peng_chi_ming-xAdc_large.jpg
Atasi Perubahan Iklim, Ini 5 Strategi Taiwan Menuju Nol Emisi Karbon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/18/3032577/taiwan-kapal-induk-china-melintas-di-dekat-filipina-dalam-perjalanan-menuju-latihan-di-pasifik-WfZPoGlJoH.jpg
Taiwan: Kapal Induk China Melintas di Dekat Filipina dalam Perjalanan Menuju Latihan di Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029383/taiwan-sebut-china-sita-kapal-nelayan-di-dekat-pantai-china-SZY3reXy5f.jpg
Taiwan Sebut China Sita Kapal Nelayan di Dekat Pantai China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/18/3025873/kenapa-taiwan-disebut-china-taipei-MrcnqO9A2L.jpg
Kenapa Taiwan Disebut China Taipei?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement