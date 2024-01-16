AS Kirim Selamat kepada Presiden Terpilih Taiwan, China Marah Besar

AS kirim selamat kepada Presiden terpilih Taiwan, China marah besar (Foto: Reuters)

CHINA – China atau Tiongkok menuduh Amerika Serikat (AS) mengirimkan “sinyal yang sangat salah” kepada mereka yang mendorong kemerdekaan Taiwan setelah hasil pemilu pada Sabtu (13/1/2024).

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengirim pesan ucapan selamat kepada presiden terpilih Taiwan William Lai atas hasil tersebut.

Beijing menyebut pesan tersebut merupakan pelanggaran terhadap komitmen Washington yang hanya mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taiwan.

Lai telah berjanji untuk melindungi Taiwan dari Tiongkok yang semakin agresif.

Namun Beijing memandang Taiwan sebagai wilayahnya dan dengan keras menentang pemerintah mana pun yang mengatakan sebaliknya.

Pesan ucapan selamat untuk pemimpin baru Taiwan mengalir dari seluruh dunia setelah pemilu, termasuk dari Blinken yang menekankan kemitraan antara Taipei dan Washington, yang menurutnya berakar pada nilai-nilai demokrasi.

“Kami berharap dapat bekerja sama dengan Dr Lai dan para pemimpin semua partai di Taiwan untuk memajukan kepentingan dan nilai-nilai bersama,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Blinken juga menekankan bahwa AS, salah satu sekutu terbesar Taiwan, berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas lintas selat.

Diplomat terkemuka Amerika itu juga dengan cepat mengatakan bahwa kolaborasi semacam itu harus melanjutkan hubungan tidak resmi yang sudah lama ada dan konsisten dengan kebijakan Amerika Satu Tiongkok.