Tiba di Manado, Siti Atikoh Disambut Tarian Kabasaran dan Dikalungi Kain Bentenan

MANADO - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Selasa (16/1/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Siti Atikoh yang tampak mengenakan pakaian berwarna hitam tiba di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado sekira pukul 15.15 WITA.

Salah satunya momen kemeriahan penyambutan kedatangan Atikoh terlihat saat ia tiba di Bandara Sam Ratulanagi, Manado. Sejumlah masyarakat berbondong-bondong ingin menyapa calon Ibu Negara ini.

Tak sampai di situ, kehadiran Atikoh juga dimeriahkan dengan sambutan tarian Kabasaran khas Minahasa. Dalam momen itu, Atikoh juga dikalungkan kain tenun tradisional Minahasa, Bentenan sebagai tanda kehormatan telah tiba di Manado.