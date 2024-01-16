Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tiba di Manado, Siti Atikoh Disambut Tarian Kabasaran dan Dikalungi Kain Bentenan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:56 WIB
Tiba di Manado, Siti Atikoh Disambut Tarian Kabasaran dan Dikalungi Kain Bentenan
Siti Atikoh disambut tarian kabasaran saat tiba di Manado (Foto: MPI/Annastasya)
A
A
A

MANADO - Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Selasa (16/1/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Siti Atikoh yang tampak mengenakan pakaian berwarna hitam tiba di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado sekira pukul 15.15 WITA.

Salah satunya momen kemeriahan penyambutan kedatangan Atikoh terlihat saat ia tiba di Bandara Sam Ratulanagi, Manado. Sejumlah masyarakat berbondong-bondong ingin menyapa calon Ibu Negara ini.

 BACA JUGA:

Tak sampai di situ, kehadiran Atikoh juga dimeriahkan dengan sambutan tarian Kabasaran khas Minahasa. Dalam momen itu, Atikoh juga dikalungkan kain tenun tradisional Minahasa, Bentenan sebagai tanda kehormatan telah tiba di Manado.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement