HOME NEWS NUSANTARA

Kasus DBD Melonjak di Kendari, Pj Gubernur Gerak Cepat Cek Kesiapan Rumah Sakit hingga Sambangi Pasien

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:09 WIB
Pj Gubernor Sultra Sambangi Pasien DBD
Pj Gubernur Sultra Sambangi Pasien DBD
A
A
A

KENDARI - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto gerak cepat mengatasi lonjakan kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kendari, Sultra.

Andap melihat kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Kendari dalam penanganan lonjakan kasus DBD.

Pj Gubernur datang didampingi Kadinkes Pemprov Sultra dan Direktur RSUD Bahteramas untuk melihat secara langsung kesiapan instalasi gawat darurat (IGD), kamar rawat pasien, ketersediaan obat-obatan, hingga kesiapan tenaga kesehatan.

"Kasus DBD di sini cenderung meningkat, pada bulan Januari ini saja terdapat 47 kasus,”ujar Andap, Selasa (16/1/2024).

“Saya kesini untuk melihat kesiapan dan fasilitas guna memastikan pelayanan medis berjalan dengan baik dan lancar," sambungnya.

Dia mengungkapkan, kasus pasien DBD pada 17 Kabupaten/Kota di Sultra, terdapat 396 kasus, 279 diantarannya sudah sembuh. Kota Kendari sendiri mendominasi dengan 240 kasus atau 60% dari total kasus secara keseluruhan.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk waspada demam berdarah dengan terapkan 3M yakni menguras, dan menutup tempat penampungan air,"imbuhnya.

Selain penerapan 3M, hal lainnya yang harus diimplementasikan yakni memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, menggunakan anti nyamuk, memasang kawat kassa, membersihkan lingkungan.

Selanjutnya memeriksa tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas dalam wadah tertutup, memberikan larvasida pada penampungan, menanam tanaman pengusir nyamuk, serta memperbaiki saluran dan talang air.

Halaman:
1 2 3
      
