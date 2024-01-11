Bawa Pesan Jokowi, Pj Gubernur Sultra Ultimatum ASN Atasi Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem

KOLAKA UTARA - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara.

Ada dua agenda yang dibawa Pj Gubernur saat kunker di Kabupaten Kolaka, yakni memberikan arahan kepada segenap ASN Pemkab Kolaka dan silaturahmi dengan para Tokoh Masyarakat, Agama, Wanita dan Tokoh Pemuda.

Pj Gubernur juga menyampaikan kembali arahan Presiden untuk menjadi atensi segenap ASN Pemkab Kolaka yakni penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan lain sebagainya.

"Bagi ASN Pemkab Kolaka, saya berharap agar layani masyarakat dengan baik. Pedomani arahan Bapak Presiden mengenai pengendalian inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem,”ujar Andap, Kamis (11/1/2024).

“Saya ingatkan juga kepada segenap ASN agar netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, jangan sampai kita terpecah," sambung Andap.

Setelah dari Kabupaten Kolaka, Pj Gubernur selanjutnya menghadiri rangkaian peringatan Hari Jadi ke-20 Kabupaten Kolut, berupa syukuran dan malam ramah tamah, pencanangan DDP (Data Desa Presisi) dan pengukuhan Enumerator dari 123 desa di Kabupaten Kolaka Utara.

Selanjutnya, pelepasan ekspor kakao fermentasi perdana di awal tahun 2024, mengecek kesiapan mal pelayanan publik (MPP) Kolut yang akan dibangun pada tahun 2024 ini, sekaligus mengecek destinasi wisata unggulan di Kolut, yakni Danau Biru.

Pj Gubernur mengakhiri Kunkernya di Kolut dengan meninjau secara langsung hasil dari pembangunan rumah tidak layak huni ( Rutilahu ) di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolut.