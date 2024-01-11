Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bawa Pesan Jokowi, Pj Gubernur Sultra Ultimatum ASN Atasi Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |07:00 WIB
Bawa Pesan Jokowi, Pj Gubernur Sultra Ultimatum ASN Atasi Stunting hingga Kemiskinan Ekstrem
Pj Gubernur Sultra Lakukan Kunker/ist
A
A
A

KOLAKA UTARA - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara.

Ada dua agenda yang dibawa Pj Gubernur saat kunker di Kabupaten Kolaka, yakni memberikan arahan kepada segenap ASN Pemkab Kolaka dan silaturahmi dengan para Tokoh Masyarakat, Agama, Wanita dan Tokoh Pemuda.

Pj Gubernur juga menyampaikan kembali arahan Presiden untuk menjadi atensi segenap ASN Pemkab Kolaka yakni penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan lain sebagainya.

"Bagi ASN Pemkab Kolaka, saya berharap agar layani masyarakat dengan baik. Pedomani arahan Bapak Presiden mengenai pengendalian inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem,”ujar Andap, Kamis (11/1/2024).

“Saya ingatkan juga kepada segenap ASN agar netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, jangan sampai kita terpecah," sambung Andap.

Setelah dari Kabupaten Kolaka, Pj Gubernur selanjutnya menghadiri rangkaian peringatan Hari Jadi ke-20 Kabupaten Kolut, berupa syukuran dan malam ramah tamah, pencanangan DDP (Data Desa Presisi) dan pengukuhan Enumerator dari 123 desa di Kabupaten Kolaka Utara.

Selanjutnya, pelepasan ekspor kakao fermentasi perdana di awal tahun 2024, mengecek kesiapan mal pelayanan publik (MPP) Kolut yang akan dibangun pada tahun 2024 ini, sekaligus mengecek destinasi wisata unggulan di Kolut, yakni Danau Biru.

Pj Gubernur mengakhiri Kunkernya di Kolut dengan meninjau secara langsung hasil dari pembangunan rumah tidak layak huni ( Rutilahu ) di Desa Sarona, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/340/2892181/pj-gubernur-sultra-ajak-dprd-buat-perda-data-desa-presisi-LQFb9y1QaP.jpg
Pj Gubernur Sultra Ajak DPRD Buat Perda Data Desa Presisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/340/2879573/usai-gelar-sertijab-pj-gubernur-ungkap-sejumlah-tantangan-di-sulawesi-tenggara-xCm8TfEgtE.jpg
Usai Gelar Sertijab, Pj Gubernur Ungkap Sejumlah Tantangan di Sulawesi Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/31/337/1929948/sidang-sengketa-pilgub-sultra-mk-dengarkan-keterangan-kubu-kpu-ykfTC0ZYRr.jpg
Sidang Sengketa Pilgub Sultra, MK Dengarkan Keterangan Kubu KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/26/337/1927646/mk-adili-sengketa-hasil-pilgub-sultra-yang-digugat-rusda-sjafei-iRRLUmRIvJ.jpg
MK Adili Sengketa Hasil Pilgub Sultra yang Digugat Rusda-Sjafei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/01/340/1916247/tim-pemenangan-rusda-mahmud-sjafei-kahar-pemungutan-suara-ulang-pilgub-sultra-seharusnya-400-tps-CQCymSDcOh.jpg
Tim Pemenangan Rusda Mahmud-Sjafei Kahar: Pemungutan Suara Ulang Pilgub Sultra Seharusnya 400 TPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/01/340/1916197/timses-rusda-mahmud-hormati-integritas-penyelenggara-pilgub-sultra-ZpvRJRjQcH.jpg
Timses Rusda Mahmud Hormati Integritas Penyelenggara Pilgub Sultra
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement