Tinjau Lokasi Gempa Sumedang, Pj Gubernur Jabar Pastikan Tidak Ada Korban Jiwa

SUMEDANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmdin, memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa magnitudo 4,8 yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada Minggu (31/12/2023) malam.

Kepastian itu disampaikan Bey Machmudin usai meninjau sejumlah titik lokasi terdampak gempa Sumedang, Senin (1/1/2024).

"Tadi menurut laporan ada 138 rumah rusak ringan, 110 rusak berat, dan 456 pengungsi. Korban jiwa tidak ada, hanya luka ringan 11 orang dan 2 orang di antaranya dirawat di RSUD Sumedang dan Santosa Bandung, sisanya sudah pulang ke rumah masing-masing," ucap Bey.

Ia mengatakan, salah satu lokasi yang terdampak gempa cukup parah dan menjadi fokus penanganan adalah RSUD Sumedang.

"Kami tadi meninjau ke RSUD Sumedang saya lihat penanganannya sudah baik yang utama adalah keselamatan dan ketenangan pasien, jadi dipindahkan dulu ke tempat yang aman, memang masih ada pasien di dalam tapi itu berada di bangunan yang aman," ucapnya.

Bey mengungkapkan, peristiwa gempa ini terjadi secara beruntun di Kabupaten Sumedang. Magnitudo dari masing-masing gempa berbeda.