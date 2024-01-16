Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Pulang ke Banjarnegara, Ganjar Pranowo Dikerumuni Warga di Tanah Kelahirannya saat Lari Pagi

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |11:13 WIB
Pulang ke Banjarnegara, Ganjar Pranowo Dikerumuni Warga di Tanah Kelahirannya saat Lari Pagi
Ganjar Pranowo dikerumuni warga saat lari pagi di Banjarnegara (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tengah mengunjungi pegunungan di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa ini (16/1/2024). Ganjar menikmati kunjungannya dengan berolahraga pagi agar dapat menyapa warga dan berjalan-jalan di areal persawahan yang dekat dengan tanah kelahirannya, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwanegara.

Ganjar memulai olahraga paginya dengan berlari-lari kecil dari rumah warga yang menjadi tempat bermalam di Dukuh Seger, Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening. Dia pun segera berlari melewati kawasan persawahan Desa Karanganyar sebelum akhirnya sampai di jalan raya.

 BACA JUGA:

"Pak, bu, lagi panen ya? Sudah sarapan belum?" ujar Ganjar saat berpapasan dengan warga yang sedang beraktivitas pagi.

Warga yang tengah beraktivitas pagi tersebut nampak beragam seperti sedang bertani, berangkat kerja, berangkat sekolah, memomong anak hingga berjualan. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun tak sungkan temu sapa menemui warga sehingga membuat decak kagum masyarakat dengan kesederhanaannya tersebut.

"Pak Ganjar, ya Allah senang sekali bisa lihat langsung dari dekat," kata salah satu warga yang kegirangan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement