Pulang ke Banjarnegara, Ganjar Pranowo Dikerumuni Warga di Tanah Kelahirannya saat Lari Pagi

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo tengah mengunjungi pegunungan di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa ini (16/1/2024). Ganjar menikmati kunjungannya dengan berolahraga pagi agar dapat menyapa warga dan berjalan-jalan di areal persawahan yang dekat dengan tanah kelahirannya, Desa Karanganyar, Kecamatan Purwanegara.

Ganjar memulai olahraga paginya dengan berlari-lari kecil dari rumah warga yang menjadi tempat bermalam di Dukuh Seger, Desa Karanganyar, Kecamatan Kalibening. Dia pun segera berlari melewati kawasan persawahan Desa Karanganyar sebelum akhirnya sampai di jalan raya.

BACA JUGA:

"Pak, bu, lagi panen ya? Sudah sarapan belum?" ujar Ganjar saat berpapasan dengan warga yang sedang beraktivitas pagi.

Warga yang tengah beraktivitas pagi tersebut nampak beragam seperti sedang bertani, berangkat kerja, berangkat sekolah, memomong anak hingga berjualan. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun tak sungkan temu sapa menemui warga sehingga membuat decak kagum masyarakat dengan kesederhanaannya tersebut.

"Pak Ganjar, ya Allah senang sekali bisa lihat langsung dari dekat," kata salah satu warga yang kegirangan.

BACA JUGA: