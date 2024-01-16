Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gelar Konsolidasi dan Safari Politik ke Batang:, Ganjar: Ini Daerah Cukup Penting di Pantura

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:57 WIB
Gelar Konsolidasi dan Safari Politik ke Batang:, Ganjar: Ini Daerah Cukup Penting di Pantura
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

BATANG - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan konsolidasi bersama relawan pemenangannya saat safari politik ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Selasa (16/1)2024).

Konsolidasi tersebut dilakukan bersama ribuan kader PDI Perjuangan, kader partai politik pengusung, calon anggota legislatif, dan relawan se Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan pesan kepada para relawan maupun pendukungnya agar terus bergerak merebut suara di Kabupaten Batang. Sebab, wilayah tersebut merupakan daerah yang penting di Pantai Utara (Pantura) karena menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Tengah.

"Pesan khususnya masih pada soal konsolidasi, karena Batang ini juga daerah yang cukup penting di Pantura dan mereka sudah mengikuti dinamikanya," kata Ganjar kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, Selasa (16/01/2024).

"Tapi sekarang sudah kita arahkan pada hal yang jauh sifatnya lebih teknis, karena kita sekarang mulai mensimulasikan proses pencoblosan, rekap suara, bagaimana seluruh dokumen harus dijaga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ganjar menekankan agar para relawan tidak meninggalkan TPS pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada 14 Februari mendatang. Sebab, hal itu dinilai penting agar memastikan penghitungan suara via teknologi informasi nanti tidak ada kecurangan.

Halaman:
1 2
      
