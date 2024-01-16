Kenang Jasa Ganjar Bangun Tanggul Laut, Warga Pekalongan: Terima Kasih Kini Tak Banjir Rob Lagi

PEKALONGAN – Calon presiden (capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo --yang juga diusung oleh Partai Perindo, kembali blusukan menemui warga. Kali ini, Ganjar berkunjung ke daerah pesisir Pekalongan, tepatnya di Pantai Wonokerto.

Ada yang menarik saat Ganjar menuju lokasi acara. Sepanjang perjalanan, ia disambut warga yang berdiri di pinggir jalan sambil berteriak memanggil namanya.

Mereka mengucapkan terima kasih kepada Ganjar, yang telah membangun tanggul laut semasa menjabat Gubernur Jateng. Kini, kampung mereka sudah terhindar dari banjir rob.

"Makasih banyak Pak, sekarang kampung kami sudah tidak banjir rob lagi. Dulu setiap rob, bisa satu pinggang tingginya, sekarang sudah tidak lagi," ucap seorang warga bernama Zulaikha (56) kepada Ganjar.

Tanggul laut di Pekalongan merupakan hasil kerja Ganjar saat masih menjadi Gubernur Jateng. Ganjar paling getol mengupayakan adanya pembangunan tanggul laut di Pekalongan.

Ganjar menyatukan pendapat antara Bupati dan Wali Kota Pekalongan. Ia juga mendatangi langsung Kementerian PUPR dan meminta agar proyek tanggul laut itu segera diwujudkan.

"Iya dulu ini daerah langganan banjir rob, tapi tadi saya lewat sudah kering ya. Sudah tidak banjir lagi bapak ibu?," tanya Ganjar.

"Sudah tidak banjir Pak, makasih banyak Pak," ucapn warga kompak.