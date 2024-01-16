Kaget Gaji Guru Paud Hanya Rp600 Ribu Per Tahun, Ganjar Pranowo: Ini Sangat Tidak Adil!

BATANG - Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, berjanji akan menaiki upah Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), agar mereka semua sejahtera. Hal itu dikatakan Ganjar saat menemui himpunan guru PAUD Kabupaten Batang di Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Selasa (16/1/2024).

Dalam pertemuan tersebut, pria berambut putih itu menerima aspirasi dari salah satu perwakilan himpunan guru PAUD. Sang guru mengeluhkan 3 hal ke Ganjar, yakni status guru PAUD non formal, alokasi dana desa untuk kesejahteraan guru PAUD dan bayaran guru PAUD sebesar Rp600 ribu per tahun.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Soroti BBM Nelayan yang Jadi Keluhan di Banyak Tempat

Mendengar, keluhan tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu merasa kaget, terhadap minimnya upah untuk tenaga pengajar ini.

"Bayarannya ternyata satu tahun Rp600 ribu, saya ulangi, satu tahun Rp600 ribu. Ini sesuatu yang menurut sangat-sangat saya tidak adil. Maka dia mewakili teman-teman guru PAUD tolong perbaiki ini," ujar Ganjar di lokasi.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Kerap Tampil Elegan Pakai Polo Sat Set Produk Lokal

Dirinya menampar dua strategi yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Presiden bersama calon wakil presiden (Cawapres) Mahfud MD di tahun 2024. Hal itu akan dilakukan untuk mensejahterakan para Guru PAUD.

"Ada beberapa hal, yang pertama sinkronisasi dan harmonisasi regulasi," sambungnya.