HOME NEWS JATENG

Konsolidasi Tim Pemenangan, Ganjar: Batang Pendulang Suara Kemenangan di Pantura

Andreas Gerry Tuwo , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |21:53 WIB
Konsolidasi Tim Pemenangan, Ganjar: Batang Pendulang Suara Kemenangan di Pantura
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

BATANG - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengonsolidasikan kekuatan TPC, caleg partai koalisi dan relawan se-Kabupaten Batang. Ganjar menyebutkan, Batang adalah daerah yang memiliki potensi kemenangan tinggi di wilayah Pantai Utara (Pantura).

"Batang juga daerah yang cukup penting di Pantura. Mereka sudah mengikuti dinamikanya dan sudah kita arahkan pada hal yang sifatnya lebih teknis," ujar Ganjar di DPC PDIP Kabupaten Batang, Selasa (16/12024).

Dalam konsolidasi tersebut, Ganjar memberikan arahan kepada seluruh tim pemenangan termasuk relawan untuk mulai menggalakkan simulasi pencoblosan.

Hal itu, kata Ganjar, sebagai upaya memberikan arahan teknis kepada seluruh pendukungnya sebelum memasuki masa kampanye terbuka.

"Kita mulai mensimulasikan proses pencoblosan, rekap suara, bagaimana dokumen harus dijaga bahkan kita sudah bicara tidak boleh meninggalkan TPS," jelas Ganjar.

Ganjar menambahkan, tim pemenangan di setiap daerah juga telah memantapkan penghitungan manual dengan teknologi informasi yang telah disepakati sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
