Pencuri Ini Bobol Minimarket Pakai Mukena, Uang hingga Rokok Raib Digondol

SERANG - KH (30) ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota, karena nekat membobol minimarket Pal Enam, Kemanisan Curug, Kota Serang.

Wakapolresta Serang Kota, AKBP Herfio Zaki mengatakan, pelaku sudah tiga kali beraksi di lokasi yang sama. Dia menggunakan mukena sebagai kamuflase agar tidak dicurigai warga dan tidak terlihat jelas di rekaman CCTV.

"Pelaku mengakui telah melakukan pembobolan di Alfamart Pal Enam dan pelaku mengakui telah melakukan pencurian ditempat yang sama sebanyak tiga kali," kaya Herfio dalam keterangannya.

Kata Herfio, Rabu, 10 Januari 2024, KH diamankan oleh unit Reskrim Polsek Curug Polresta Serang Kota setelah beberapa jam beraksi.

Selain itu, korps Bhayangkara juga menangkap dua pelaku spesialis pembobol waralaba di sekitar Kota Serang, Banten. Pelaku Mi (33) membobol Alfamart di Jalan KH. Fatah Hasan sebanyak tiga kali.

Kemudian pelaku RI juga membobol Alfamart tiga kali di KH. Fatah Hasan, dua kali Indomaret di Jalan KH. Abdul Latief dan satu kali kontrakan di Kelurahan Cipare.