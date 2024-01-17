Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pencuri Ini Bobol Minimarket Pakai Mukena, Uang hingga Rokok Raib Digondol

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |02:30 WIB
Pencuri Ini Bobol Minimarket Pakai Mukena, Uang hingga Rokok Raib Digondol
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

SERANG - KH (30) ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota, karena nekat membobol minimarket Pal Enam, Kemanisan Curug, Kota Serang.

Wakapolresta Serang Kota, AKBP Herfio Zaki mengatakan, pelaku sudah tiga kali beraksi di lokasi yang sama. Dia menggunakan mukena sebagai kamuflase agar tidak dicurigai warga dan tidak terlihat jelas di rekaman CCTV.

"Pelaku mengakui telah melakukan pembobolan di Alfamart Pal Enam dan pelaku mengakui telah melakukan pencurian ditempat yang sama sebanyak tiga kali," kaya Herfio dalam keterangannya.

Kata Herfio, Rabu, 10 Januari 2024, KH diamankan oleh unit Reskrim Polsek Curug Polresta Serang Kota setelah beberapa jam beraksi.

Selain itu, korps Bhayangkara juga menangkap dua pelaku spesialis pembobol waralaba di sekitar Kota Serang, Banten. Pelaku Mi (33) membobol Alfamart di Jalan KH. Fatah Hasan sebanyak tiga kali.

Kemudian pelaku RI juga membobol Alfamart tiga kali di KH. Fatah Hasan, dua kali Indomaret di Jalan KH. Abdul Latief dan satu kali kontrakan di Kelurahan Cipare.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179679//dua_residivis_ditangkap_usai_curi_motor-IMx0_large.jpeg
Pura-pura Jadi Kurir, Dua Residivis Ini Nekat Curi Motor di Tambora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491//museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458//maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457//pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177801//ilustrasi-TRbh_large.jpg
Laporan Media: Pelaku Bobol Museum Louvre dengan Gergaji Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177798//museum_louvre-5L8W_large.jpg
BREAKING NEWS: Museum Louvre Dirampok, Pelaku Gondol 9 Perhiasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement