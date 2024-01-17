Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,4 Km Siang Ini

YOGYAKARTA - Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan DIY luncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur mencapai 1.400 meter atau 1,4 Km. Sebelumnya puncak Merapi diguyur hujan.

Informasi yang diunggah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), awan panas ini terjadi pada pukul 11.00 WIB dengan amplitudo maksimal 13 mm, durasi 134,72 detik.

BACA JUGA: Erupsi Gunung Merapi Konon Kubur Karya Sastra Peninggalan Mataram Kuno

Sedangkan jarak luncurnya mencapai 1.400 meter ke arah Kali Bebeng. Sedangkan angin bertiup ke arah barat daya. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan.

Sebelumnya pada pukul 10.17 WIB, BPPTKG menyebutkan trejadinya hujan di puncak merapi. Saat itu curah hujan di punca 2.8 mm dengan intensitas hujan 23 mm dan durasi 7 menit.

(Angkasa Yudhistira)