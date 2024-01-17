Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,4 Km Siang Ini

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |12:13 WIB
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1,4 Km Siang Ini
Awan panas Gunung Merapi meluncur hingga 1,4 kilometer siang ini (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan DIY luncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur mencapai 1.400 meter atau 1,4 Km. Sebelumnya puncak Merapi diguyur hujan.

Informasi yang diunggah Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), awan panas ini terjadi pada pukul 11.00 WIB dengan amplitudo maksimal 13 mm, durasi 134,72 detik.

Sedangkan jarak luncurnya mencapai 1.400 meter ke arah Kali Bebeng. Sedangkan angin bertiup ke arah barat daya. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan.

Sebelumnya pada pukul 10.17 WIB, BPPTKG menyebutkan trejadinya hujan di puncak merapi. Saat itu curah hujan di punca 2.8 mm dengan intensitas hujan 23 mm dan durasi 7 menit.

(Angkasa Yudhistira)

      
