INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Meletus Pagi Ini, Warga Diminta Waspadai Awan Panas hingga Lahar

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |06:52 WIB
Gunung Semeru Meletus Pagi Ini, Warga Diminta Waspadai Awan Panas hingga Lahar
Gunung Semeru Meletus/PVMBG
JAKARTA - Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, kembali meletus pagi ini, pukul 06.39 WIB, Rabu (17/1/2024).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi kolom letusan dan abu vulkanik 600 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Guning Semeru pada hari Rabu, 17 Januari 2024, pukul 06:25 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 4276 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Yadi Yuliandi dalam keterangannya.

Yadi mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah utara dan timur laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Lebih lanjut, Yadi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

“Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” katanya.

