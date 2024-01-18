Pegadaian Liga 2, Ajak Pecinta Bola Peduli Lingkungan dan Sosial

Gresik – Sukses dengan gelaran acara Pegadaian Liga 2, PT Pegadaian bersama Liga Indonesia Baru (LIB) turut memberikan kontribusi positif untuk lingkungan dan masyarakat melalui kegiatan “Behind Football Liga 2” yang diadakan di Kota Gresik pada Jumat (12/01/2024).

Behind Football Liga 2 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pegadaian Liga 2 dengan agenda kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), diantaranya Aksi Bersih Indah, Penanaman Pohon, serta penyaluran santunan ke panti sosial. Sebelumnya, kegiatan ini telah dilaksanakan di Kota Padang pada 6 Januari lalu, yang juga sukses menarik animo para pecinta sepakbola Sumatera Barat.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif baru dalam sejarah Pegadaian yang secara konsisten dilakukan selama menjadi sponsor utama pagelaran sepakbola Liga 2.

“Pegadaian hadir tidak hanya untuk bisnis, solusi finansial dan investasi masyarakat, namun kami juga akan terus memberikan perhatian terhadap perkembangan olahraga tanah air. Tidak berhenti sampai disitu, kami tetap berupaya untuk berperan aktif dalam pemberdayaan lingkungan dan sosial melalui program-program yang diinisiasi oleh TJSL, salah satunya Behind Football Liga 2 ini,” tuturnya.

Salah satu kegiatan utama Behind Football Liga 2 adalah pemberian santunan kepada panti sosial setempat. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT Pegadaian untuk mendukung masyarakat sekitar secara ekonomi dan sosial di wilayah pertandingan Pegadaian Liga 2. Di Gresik sendiri, ada tiga titik yang dikunjungi yaitu Pondok Roudlotul Yatim, Yayasan Sosial Anak Yatim & Fakir Miskin Reitra, dan Panti Yatim Piatu Nurul Jannah.