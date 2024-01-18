Kepergok Mencuri Sawit, Gerombolan Preman Bacok Polisi dan Karyawan Perusahaan

MUAROJAMBI - Seorang anggota Polsek Sungai Gelam dan seorang karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT MKI, dibacok oleh gerombolan yang diduga preman pencuri tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Akibatnya, kedua korban mengalami luka di bagian tubuhnya lantaran terkena sabetan senjata tajam pelaku.

Beruntung saat kejadian mengamankan gerombolan tersebut, petugas Unit Reskrim Polsek Sungai Gelam berhasil mengamankan tujuh orang pelaku.

"Tujuh orang pelaku diamankan pada Senin malam kemarin. Saat ini masih pendalaman," kata Kapolsek Sungai Gelam, Iptu Usaha Sitepu, Rabu (17/1/2024).

Dia menambahkan, selain seorang karyawan, personel kami juga terluka saat kejadian tersebut.

Junaedi, karyawan perusahaan yang menjadi korban pembacokan mengaku harus menerima tiga jahitan akibat luka bacokan oleh pelaku.

"Iya pak. Ada 3 jahitan. Para pelaku ini menggunakan senjata tajam," jelasnya.

Menurutnya, luka yang dialaminya pada bagian atas pelipis mata sebelah kiri juga luka sayatan senjata tajam pada bagian leher.