Mencekam! Carok Massal di Madura Tewaskan 4 Orang, Korban Penuh Luka Bacok

BANGKALAN - Aksi perkelahian dengan senjata tajam celurit di Bangkalan, Madura terekam kamera warga setempat. Dalam insiden berdarah ini, empat orang meninggal dunia dengan luka bacok di beberapa bagian tubuh.

Dalam rekaman video warga setempat terlihat detik-detik pertarungan sejumlah orang dengan menggunakan celurit di Bangkalan, Madura. Peristiwa itu terjadi di Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan.

Saat pertarungan mereda, warga sekitar pun baru mulai berani mendekat ke lokasi, termasuk untuk menolong para korban. Di tempat kejadian perkara (TKP), terlihat beberapa pelaku perkelahian ini roboh bersimbah darah.

Polisi yang datang pun langsung mengamankan TKP dan mengevakuasi para korban ke puskemas setempat. Dari keterangan warga, pertarungan ini melibatkan empat orang dari dua kubu berbeda dan desa berbeda.

Dihubungi via telepon, Kepala Desa Bumi Anyar, Hartono mengatakan, tiga orang berasal dari Desa Larangan, Kecamatan Tanjung Bumi. Ketiganya mengalami luka parah dan langsung tewas di lokasi.