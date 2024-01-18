Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Sering Ngamuk, Pemuda di Lebak Dirantai Keluarga

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |03:00 WIB
Gegara Sering Ngamuk, Pemuda di Lebak Dirantai Keluarga
Subki dirantai keluarga (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Subki (25) warga Kampung Bojong Girang, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dirantai pihak keluarga di dalam rumah. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan lantaran Subki kerap kali mengamuk bahkan membawa senjata tajam golok.

Peristiwa itu kerap terjadi sejak tiga tahun silam. Subki menderita gangguan jiwa saat dirinya akan lulus sekolah SMA.

"Iya mau gimana lagi sering ngamuk, jadi dirantai biar tidak meresahkan warga," kata Subekah ibu dari Subki saat dihubungi, Rabu (17/1/2024).

Menurut Subekah, awalnya Subki merupakan anak yang rajin bahkan tergolong cerdas. Entah apa yang terjadi, beberapa waktu sebelum kelulusan sekolah dia berperilaku aneh.

"Dulu engga begini. Paling parah memang tiga tahun terakhir ini," tuturnya.

Selain Subki, lanjut Subekah, adik dari Subki juga menderita gangguan jiwa. Namun, pihak keluarga tidak merantai dia karena tidak sering mengamuk.

"Adiknya Adeng sama juga, tapi tidak ngamuk," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemuda Gila Lebak Gangguan Jiwa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163626//paskibra-JCbF_large.jpg
Viral Paskibra Lebak Kibarkan Merah Putih di Lapangan Becek, Seragam Berlumur Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162167//sekolah_madrasah_di_lebak_rusak-Q0xU_large.jpg
Miris! 200 Madrasah di Lebak dalam Kondisi Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/625/3159203//pelajar_diserang-MP89_large.jpg
Viral! Siswa PKL Diserang Gerombolan Pelajar di Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/340/3146544//kecelakaan_maut_ibu_dan_anak_tewas_terlindas_truk_monster_di_lebak-gKCX_large.jpg
Kecelakaan Maut! Ibu dan Anak Tewas Terlindas Truk Monster di Lebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/338/3145602//viral-Szb5_large.jpg
Sekuriti Bank Swasta di Tangsel Diserang OTK saat Sedang Jaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144957//judi_online-p84m_large.jpg
Kecanduan Judi Slot, Hati-Hati Kena Gangguan Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement