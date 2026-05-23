Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penumpang JakLingko Dianiaya hingga Bonyok, Pelaku Diduga Alami Gangguan Jiwa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |14:35 WIB
Penumpang JakLingko Dianiaya hingga Bonyok, Pelaku Diduga Alami Gangguan Jiwa
Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Seala Syah Alam (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Seala Syah Alam mengatakan, polisi menangkap seorang perempuan berinisial RS (30) karena diduga melakukan penganiayaan terhadap penumpang JakLingko. Saat ini, pelaku tengah menjalani tes kejiwaan di rumah sakit jiwa (RSJ).

“Peristiwa ini terjadi kurang lebih dua hari lalu di dalam angkutan JakLingko 49 bernomor RSG 1779 rute Lebak Bulus–Cipulir. Lokasi kejadian berada di Jalan Ulujami Raya atau di kolong Tol Ulujami,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Menurutnya, peristiwa bermula saat korban bernama Berliana berada di dalam angkot JakLingko. Saat itu, korban diduga mengalami kekerasan fisik yang dilakukan pelaku. Setelah kejadian, korban mendatangi Polsek Pesanggrahan untuk membuat laporan polisi.

“Mbak Berliana mendapatkan tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dan penendangan yang dilakukan terduga pelaku berinisial RS. Setelah adanya laporan, malamnya kasus ini viral di media sosial. Proses penyelidikan pun berjalan beriringan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/338/3219145//pengemudi_ngamuk_usai_diklakson-Bxck_large.jpg
Pengemudi Mobil Ngamuk Usai Diklakson, Korban Dipukul hingga Diancam Ditembak di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/338/3218939//penculikan-85Sy_large.jpg
Pria di Cakung Jaktim Diculik Lalu Disekap di Showroom, 2 Pelaku Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217688//viral-ZInU_large.jpg
Terekam CCTV! Ini Detik-Detik Penganiayaan Wanita Calon Saksi Persidangan di SPBU Palmerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217677//wanita_calon_saksi_persidangan_dianiaya_di_spbu_palmerah-LYb5_large.jpg
Geger Wanita Calon Saksi Persidangan Dikejar hingga Dianiaya di SPBU Palmerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217054//bro_ron-VSpd_large.jpg
Kasus Pemukulan Berakhir Damai, Bro Ron Sebut Murni Miss Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3217036//kapolsek_menteng_akbp_braiel_arnold_rondonuwu-ghdN_large.jpg
Saling Lapor, Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement