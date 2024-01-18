Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kunjungi Museum di Ngawi, Ganjar Pranowo Senang Dihadiahi Buku Sejarah KRT Radjiman

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |12:22 WIB
Kunjungi Museum di Ngawi, Ganjar Pranowo Senang Dihadiahi Buku Sejarah KRT Radjiman
Ganjar Pranowo di Ngawi (Foto: MPI/Refi Sandi)
A
A
A

NGAWI - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku senang mendapat buku sejarah usai keliling area Museum Roemah Voorzitter Van Het BPUPKI - Dr. KRT. Radjiman Widiyodiningrat, Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Namun, Ia menyayangkan buku tersebut hanya fotocopy. Ganjar menyarankan agar bisa dicetak banyak untuk menarik pengunjung.

"Saya senang karena di tempat museum ini diberikan buku (nunjukin buku) bukunya fotocopy, sayang ya, kalo ini bisa kita cetak banyak di sini maka orang-orang yang datang ke sini bisa membeli buku ini atau diberikan give away kalo di tiketin," ujarnya.

 BACA JUGA:

Ganjar yang diusung PDI Perjuangan, Perindo, PPP dan Hanura itu mengaku mengagumi sosok Dr. KRT. Radjiman Widiyodiningrat yang sangat peduli dengan kebudayaan bangsa.

"Yang menarik Dr. Radjiman ini orang yang sangat peduli pada budaya dan pakar budaya bangsa sehingga dia tuliskan bahwa apapun kondisi Indonesia pada saat itu di mana Eropa Belanda masuk yang secara kebudayaan mempengaruhi dia sampaikan kita harus selalu berpegang pada akar budaya," kata Ganjar.

"Itu ditunjukkan masyarakat Jogja ternyata karena beliau dari sana dan di sanalah beliau. Kemudian beliau meyakini bahwa ternyata masyarakat Jogja itu kreatif dia mempertahankan budaya tapi tidak pernah meninggalkan kemodernan dengan kearifan yang dimiliki maka belajarnya tinggi," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement