Jelang Kampanye Akbar Pilpres 2024, Ganjar: Sudah Disiapkan!

NGAWI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, jadwal kampanye terbuka atau akbar yang akan dimulai 21 Januari - 10 Februari 2024 mendatang sudah disiapkan dan harap menunggu.

"Sudah disiapkan jadwalnya, tunggu saatnya," kata Ganjar kepada wartawan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Sebelumnya, Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto memastikan seluruh ketua umum partai politik pendukung pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah menyiapkan berbagai opsi menghadapi kampanye terbuka zonasi untuk Pilpres 2024.

Para ketua umum ini akan turun gunung bertemu dan menyapa seluruh masyarakat dalam tahapan kampanye terbuka tersebut. "Kami sudah menyiapkan berbagai opsi-opsi kampanye dari Bu Mega, Pak Ganjar, Prof Mahfud, Pak Mardiono, Pak Hary Tanoe, Pak Andika Perkasa dan Pak Sandiaga Uno," kata Hasto saat ditemui di sela-sela kegiatan blusukan dan bagi-bagi telur dalam rangka peringatan HUT ke-51 PDIP di Rumah Susun Tanah Tinggi, Senen, Jakarta, Minggu 14 Januari 2024.

Sekjen PDIP ini juga menyebut, para menteri PDIP yang berada dalam Kabinet Indonesia Maju juga telah dipersiapkan untuk turun ke bawah bersama rakyat melakukan kampanye sesuai zonasi. Selain itu, para elite partai politik (parpol) hingga jajaran TPN Ganjar-Mahfud pun akan melakukan kampanye terbuka zonasi.

"Jadi, kami sudah menyiapkan dengan baik, tinggal menunggu keputusan resmi dari KPU terkait pembagian zonasi," ujarnya.

(Arief Setyadi )