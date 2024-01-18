Advertisement
HOME NEWS JABAR

Aksi Sosial, Relawan Ganjar Bangun Lapangan Bulu Tangkis untuk Warga Subang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |23:31 WIB
Aksi Sosial, Relawan Ganjar Bangun Lapangan Bulu Tangkis untuk Warga Subang
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

SUBANG - Sukarelawan Petani Tebu Bersatu (Petebu) dukung Ganjar Pranowo, melakukan kegiatan positif dengan membuat fasilitas umum bagi masyarakat yakni lapangan bulutangkis di Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Para relawan tampak bersemangat membaur bersama warga Desa Wanasari bahu-membahu menyelesaikan pembangunan. Diharapkan nantinya lapangan bulu tangkis ini bisa memberikan dampak positif bagi warga dalam melaksanakan kegiatan olahraga.

“Kita mengadakan gotong-royong pembuatan lapangan bulutangkis. Insyallah lapangan ini bisa bemanfaat bagi masyarakat,” kata Koordinator Wilayah Petebu Jabar Mohamad Ridwan saat ditemui di Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (18/1/2024).

Ridwan menjelaskan alasan pihaknya ingin membantu membuat lapangan bulu tangkis dikarenakan tingginya antusias warga di sana untuk melakukan olahraga bulu tangkis, tapi lapangannya belum menunjang.

“Kita kan terjun ke bawah apa saja yang mereka inginkan, bahwa tempat mereka belum ada lapangan olahraga. Nah ini, kami memfasilitasi untuk lapangan olahraga khususnya lapangan bulutangkis,” jelas Ridwan.

Lebih jauh, Ridwan berharap lapangan bulu tangkis yang dibangunnya bisa menjadi sebuah wadah bagi warga Desa Wanasari dalam menyalurkan hobi olahraganya. Kemudian, kata Ridwan, dengan adanya kegiatan ini menjadi bukti bilamana pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD turun langsung ke masyarakat.

“Harapannya setelah pembuatan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi fasilitas yang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Dan bisa melihat ternyata Bapak Ganjar-Mahfud langsung terjun ke bawah,” tutur Ridwan.

Halaman:
1 2
      
