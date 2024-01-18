Hilang Usai Perahunya Terbalik di Perairan Makassar, Nelayan Ini Ditemukan Tewas

MAKASSAR – Seorang nelayan Makassar bernama Abdul (30) yang hilang sejak hari Senin (15/1/2024), akhirnya ditemukan, namun sayang sudah tidak bernyawa.

Abdul dilaporkan hilang saat perahu yang ditumpanginya terbalik di Perairan Makassar, sekitar Center Point of Indonesia (CPI), Senin (15/1/2024).

“Korban ditemukan pada hari ketiga (Rabu, 17/1/2024) pencarian, dalam kondisi meninggal dunia di pesisir pantai sekitar 300 meter arah selatan dari lokasi kejadian terbaliknya perahu," ujar Komandan Tim SAR, Darul Astiyadi, yang berada di lokasi kejadian.

Saat ini korban telah dievakuasi ke RS Bhayangkara untuk kemudian diserahkan kepada pihak keluarga.

Informasi yang didapat sebelumnya bahwa korban yang berprofesi sebagai nelayan, bersama dengan kedua rekannya berada di wilayah sekitar CPI.