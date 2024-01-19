Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gen Z Sebut Kehadiran Ganjar Pranowo Bantu Salurkan Keresahan dan Aspirasi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |05:00 WIB
Gen Z Sebut Kehadiran Ganjar Pranowo Bantu Salurkan Keresahan dan Aspirasi
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

 

MADIUN - Salah seorang mahasiswa sekaligus Gen Z asal Madiun, Isodorus Galih Aditya (19) mengatakan bahwa kehadiran Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo sangat membantu untuk menyalurkan aspirasi dan keresahan.

Diketahui Ganjar Pranowo melakukan safari politik kampanye ke-52 Pilpres 2024 dan berdiskusi dengan kalangan Generasi Milenial, Gen Z hingga pelaku UMKM di Kafe Kopi Kakak, Kota Madiun, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

"Sangat terbantu karena kita mempunyai keresahan sebagai penerus bangsa nanti dan akan menjadi pemimpin Indonesia Emas 2045 dengan adanya Pak Ganjar disini datang langsung berdialog dengan teman-teman Gen Z maupun milenial maka akan bisa tersalurkan aspirasi dan kecemasannya," kata Galih.

Galih menjelaskan bahwa Ganjar bersama Gen Z turut membahas UMKM hingga mendukung tenaga kontrak menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Ini tadi banyak sekali tadi ada UMKM disabilitas Pak Ganjar sangat mendukung sekali tentang UMKM termasuk khusus disabilitas. Terus tadi ada tenaga kontrak itu pak Ganjar mendukung untuk menaikkan ke ASN. Dari Influencer pak Ganjar membantu dan support kepada influencer. Dengan hadiri disini pak Ganjar mewadahi anak muda untuk menyampaikan aspirasi yang ingin di aspirasi kan teman-teman nanti jika terpilih menjadi Presiden akan diwujudkan pada saat periodenya," ujarnya.

Sebagai informasi, Ganjar terus bergerak safari politik ke-52 dengan menyambangi sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur mulai dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, dan Kabupaten Magetan. Ganjar didampingi Ketua TPD Ganjar-Mahfud Jawa Timur sekaligus Mantan Sekjen Kemenhan, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiaji dan Mantan Bupati Ngawi sekaligus Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jawa Timur, Budi 'Kanang' Sulistyono.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement