Gen Z Sebut Kehadiran Ganjar Pranowo Bantu Salurkan Keresahan dan Aspirasi

MADIUN - Salah seorang mahasiswa sekaligus Gen Z asal Madiun, Isodorus Galih Aditya (19) mengatakan bahwa kehadiran Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo sangat membantu untuk menyalurkan aspirasi dan keresahan.

Diketahui Ganjar Pranowo melakukan safari politik kampanye ke-52 Pilpres 2024 dan berdiskusi dengan kalangan Generasi Milenial, Gen Z hingga pelaku UMKM di Kafe Kopi Kakak, Kota Madiun, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

"Sangat terbantu karena kita mempunyai keresahan sebagai penerus bangsa nanti dan akan menjadi pemimpin Indonesia Emas 2045 dengan adanya Pak Ganjar disini datang langsung berdialog dengan teman-teman Gen Z maupun milenial maka akan bisa tersalurkan aspirasi dan kecemasannya," kata Galih.

Galih menjelaskan bahwa Ganjar bersama Gen Z turut membahas UMKM hingga mendukung tenaga kontrak menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Ini tadi banyak sekali tadi ada UMKM disabilitas Pak Ganjar sangat mendukung sekali tentang UMKM termasuk khusus disabilitas. Terus tadi ada tenaga kontrak itu pak Ganjar mendukung untuk menaikkan ke ASN. Dari Influencer pak Ganjar membantu dan support kepada influencer. Dengan hadiri disini pak Ganjar mewadahi anak muda untuk menyampaikan aspirasi yang ingin di aspirasi kan teman-teman nanti jika terpilih menjadi Presiden akan diwujudkan pada saat periodenya," ujarnya.

Sebagai informasi, Ganjar terus bergerak safari politik ke-52 dengan menyambangi sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur mulai dari Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, dan Kabupaten Magetan. Ganjar didampingi Ketua TPD Ganjar-Mahfud Jawa Timur sekaligus Mantan Sekjen Kemenhan, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiaji dan Mantan Bupati Ngawi sekaligus Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jawa Timur, Budi 'Kanang' Sulistyono.

(Fakhrizal Fakhri )