INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Sosok Ganjar Pranowo di Mata Gen Z Madiun: Berjiwa Muda dan Merakyat Sekali

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |04:56 WIB
Sosok Ganjar Pranowo di Mata Gen Z Madiun: Berjiwa Muda dan Merakyat Sekali
Milenial Madiun harap Ganjar-Mahfud bisa menang Pilpres 2024
A
A
A

MADIUN - Salah seorang mahasiswa asal Madiun, Isodorus Galih Aditya (19) mengatakan sosok Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo sangat berjiwa muda dan merakyat sekali dengan mau blusukan dan terjun langsung ke lapangan.

Diketahui Ganjar Pranowo melakukan safari politik kampanye ke-52 di Pilpres 2024 berdiskusi dengan kalangan Generasi Milenial, Gen Z hingga pelaku UMKM di Kafe Kopi Kakak, Kota Madiun, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

"Sosok Pak Ganjar sendiri kalau dari saya sebagai Gen Z sangat anak muda sekali bisa berbaur dengan teman teman Gen Z dan sangat merakyat sekali. dengan mau blusukan dan terjun langsung ke lapangan," kata Galih.

Galih berharap jika pasangan Ganjar-Mahfud terpilih di Pilpres 2024 dapat meningkatkan peran Gen Z untuk aktif untuk kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

"Harapan saya pada saat pak Ganjar terpilih sebagai Presiden ya kita sebagai anak muda, sebagai Gen Z anak muda bisa berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ungkapnya.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo terus bergerak menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan generasi milenial dan generasi Z. Kali ini Ia menyerap aspirasi dari generasi milenial hingga warga di sebuah Kafe kawasan Kota Madiun, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Halaman:
1 2
      
