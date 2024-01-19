Profil Jaish Al Adl, Kelompok Teroris Iran yang Kirim Rudal ke Pakistan

PAKISTAN - Iran diketahui melancarkan serangan kepada kelompok Jaish al-Adl pada Selasa (16/1/2024). Serangan itu diduga berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah (Timteng), yang diawali perang Israel-Hamas di Jalur Gaza.

Melansir AP News, akibat tewasnya dua anak atas serangan udara tersebut, Islamabad menjulukinya sebagai "pelanggaran terang-terangan."

Menteri Luar Negeri Pakistan, Jalil Abbas Jilani mengatakan, bahwa tindakan sepihak akan merusak perdamaian dan stabilitas regional, meskipun kedua pihak enggan untuk saling memprovokasi.

Siapakah kelompok ini sebenarnya? Berikut profil dan penjelasan terkait kelompok Jaish al-Adl.

Menurut ABC News, Jaish al-Adl, atau Tentara Keadilan merupakan kelompok yang didirikan pada 2012. Pendiri kelompok ini yakni Sunni Jundullah, yang melemah setelah Iran menangkap sebagian anggota.

Anggota Jaish al-Adl yakni etnis Baluch, yang tinggal di kedua sisi perbatasan. Pakistan yakin kelompok tersebut tidak terorganisir, dan adanya kemungkinan militan lainnya bersembunyi di daerah terpencil Baluchistan.

Mengutip Wikipedia, Jaish al-Adl bekerja sama dengan Kurdi, yang mengecam intervensi Iran dalam perang saudara di Suriah. Media Pemerintah Iran menduga Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi adalah pendukung utama kelompok tersebut.