Peristiwa 19 Januari: Vonis Gayus Tambunan hingga Bob Sadino Meninggal Dunia

SEDERET peristiwa terjadi pada 19 Januari. Salah satu peristiwa yang terjadi pada hari ke-19 dalam kalender Gregorian itu adalah divonisnya terdakwa kasus korupsi Gayus Tambunan selama 7 tahun pada 2011.

Empat tahun berselang, Indonesia harus kehilangan seorang pengusaha yang memiliki ciri khas selalu mengenakan celana pendek saat bepergian, yaitu Bob Sadino.

Okezone merangkum sederet peristiwa yang terjadi pada 19 Januari, sebagaimana dikutip dari berbagai sumber:

379 – Kaisar Gratianus mengangkat Theodosius di Sirmium menjadi Augustus, dan memberikan kekuasaan atas semua provinsi timur Kekaisaran Romawi.

639 - Clovis II, Raja Neustria dan Burgundi, dinobatkan.

649 - Penaklukan Kucha: Pasukan Kucha menyerah setelah dikepung selama 40 hari oleh jenderal Dinasti Tang Ashina She'er, menegaskan kontrol Tang atas Basin Tarim Utara di Xinjiang.

1419 - Perang Seratus Tahun: Rouen menyerah kepada Henry V dari Inggris

1883 - Sistem penerangan listrik pertama yang menggunakan kabel layang, yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison, mulai dipergunakan di Roselle, New Jersey.

1899 - Sudan Anglo-Mesir (penguasaan bersama atas Sudan oleh Inggris dan Mesir) dibentuk.

1915 - Perang Dunia I: Balon udara Zeppelin Jerman membom kota-kota Great Yarmouth dan King's Lynn di Inggris, menewaskan sedikitnya 20 people, pembomban udara atas target sipil pertama di dunia.