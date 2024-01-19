Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polres Rohul Cipta Kondusivitas Jelang Pemilu 2024 Lewat Shubuh Berjamaah dan Jum'at Curhat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |12:50 WIB
Polres Rohul Cipta Kondusivitas Jelang Pemilu 2024 Lewat Shubuh Berjamaah dan Jum'at Curhat
A
A
A

ROKAN HULU - Demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, sejuk, kondusif serta mewujudkan Pemilu Damai 2024 aman dan kondusif, Polres Rokan Hulu (Rohul) dan Polsek Jajaran giat Sholat Shubuh Berjamaah dalam mengimplementasikan program Jum'at Curhat dalam giat Cooling System Nusantara (CSN).

Untuk, Jumat (19/1/2024) sekitar pukul 05.04 Wib, di Masjid Ar Rahman Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah dipimpin Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK MH melalui Wakapolres Kompol Rahmad Hidayat SIK bersama Ketua MUI Zulkifli Syarif SAg M PdI bersama PJU, Personil Polres Rohul, Tokoh Masyarakat serta sekitar 70 Jema'ah lainnya.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Pengurus Masjid Ar Rahman Ali Nurdin S Pd berteimakasih kepada Polres Rohul berserta jajarannya.

"Karena sudah bersilaturahmi bersama jemaah masjid Ar Rahman dalam program sholat subuh berjamaah dan Jumat Curhat," katanya

Di tempat yang sama, Wakapolres Rohul Kompol Rahmad Hidayat SIK menjelaskan Jumat Curhat merupakan kegiatan rutin dilaksanakan Jajaran Polri dalam meningkatkan silaturahmi serta dapat menampung segala keluh-kesah Masyarakat secara langsung dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah Masyarakat.

