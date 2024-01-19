Hujan Deras Tak Surutkan Semangat TPN Kampanyekan Ganjar-Mahfud di Banten

JAKARTA - Hujan deras tak menyurutkan semangat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, untuk turun ke akar rumput mengkampanyekan pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

TPN dalan kunjungan ke Banten turut mengundang komedian senior Lies Hartono atau yang akrab disapa Cak Lontong.

Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto menceritakan, sejak berangkat dari Jakarta menuju Banten telah terkendala cuaca buruk. Bahkan kata dia, wajah Cak Lontong berubah menjadi pucat ketika berada di helikopter yang mereka tumpangi.

"Kita terbang dalam cuaca yang sangat memberatkan. Saya lihat sendiri Cak Lontong pucat wajahnya, tapi akhirnya kita bisa sampai disini," kata Heru di Islamic Center Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jum'at (19/1/2024).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, helikopter yang membawa jajaran TPN Ganjar-Mahfud bersama Cak Lontong tiba di lokasi sekitar pukul 10.18 WIB. Selanjutnya mereka langsung melakukan perjalanan darat menuju, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bayah.

Disana Cak Lontong menyerap aspirasi para nelayan, yang mengeluhkan soal program pemerintah yang tidak tepat sasaran. ketika petani justru dikasih jaring ikan sedangkan nelayan mendapatkan bantuan cangkul.

Keluhan nelayan tersebut, tentunya bisa dijawab dengan program tepat sasaran yang dimiliki pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Lewat program KTP Sakti yang dimiliki pasangan Ganjar-Mahfud, seluruh bantuan nantinya akan tepat sasaran.

Usai bertemu nelayan, mereka selanjutnya datang ke acara ngobrol bareng warga dengan tema 'Temu Wicara Warga Cilangkahan bersama Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa' di Islamic Center Bayah. Meskipun hujan terus mengguyur, ratusan warga yang hadir tetap antusias mengikuti jalannya acara hingga selesai.

"Tapi acara di sini memutuskan dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat kepada mas Ganjar dan pak Mahfud, semangat yang luar biasa," kata Heru.