Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Riau Copot Kapolsek dan Kanit Reskrim Panipahan Usai Aksi Warga Anarkis

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |16:35 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolsek Panipahan AKP Robiansyah dan Kanit Reskrim Polsek Panipahan Aipda Rahmat Ilyas. Keputusan ini diambil sebagai buntut aksi unjuk rasa warga yang berujung anarkis di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.

Langkah tersebut diambil karena jajaran di tingkat Polsek dinilai belum mampu menjaga kondusivitas wilayah secara optimal, sehingga situasi sempat berkembang menjadi tidak terkendali.

"Ini adalah bentuk evaluasi dan tanggung jawab kami. Kami melihat ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam menjaga situasi kamtibmas di Panipahan. Karena itu, kami mengambil langkah tegas," ujar Herry, Minggu (12/4/2026).

Sebagai informasi, unjuk rasa warga dipicu oleh keresahan terkait maraknya dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Ratusan massa bahkan mendatangi rumah yang diduga ditempati bandar narkoba. Aksi tersebut berlangsung ricuh hingga berujung pembakaran di sekitar lokasi.

Herry menegaskan, bahwa setiap pimpinan wilayah wajib bertanggung jawab penuh terhadap stabilitas keamanan di daerahnya, termasuk dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

"Seorang pimpinan harus hadir, peka, dan mampu membaca situasi. Ketika hal itu tidak berjalan dengan baik, maka harus ada langkah korektif," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement