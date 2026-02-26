Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Anak Gajah Ditemukan Mati di TNTN, Kapolda Riau Libatkan Labfor

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |20:27 WIB
Anak Gajah Ditemukan Mati di TNTN, Kapolda Riau Libatkan Labfor
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan di lokasi anak gajah mati (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan turun langsung ke kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kamis (26/2/2026), menyusul penemuan bangkai seekor anak gajah liar di Resort Lancang Kuning, Seksi PTN Wilayah I.

Irjen Herry didampingi Dirkrimum, Dirkrimsus, Kabidlabfor Polda Riau, serta Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (BKSDA) Riau. Kehadiran unsur reserse dan laboratorium forensik ini untuk memastikan proses penanganan berjalan serius, terukur, dan berbasis pemeriksaan ilmiah.

Berdasarkan informasi awal, bangkai anak gajah ditemukan sekitar pukul 12.00 WIB dalam kondisi telah mengalami pembusukan dan diperkirakan mati lebih dari satu pekan.

Dugaan sementara, kematian berkaitan dengan infeksi pada bagian kaki yang diduga akibat jerat. Saat ini, tim medis Balai TNTN masih melakukan pendalaman guna memastikan penyebab pasti kematian melalui proses nekropsi.

Irjen Herry mengatakan, kehadirannya bersama unsur reserse dan laboratorium forensik bertujuan memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara profesional serta tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan lengkap diperoleh.

“Kami ingin memastikan prosesnya berjalan berdasarkan fakta di lapangan. Karena itu saya bersama direktur reserse dan labforensik turun langsung untuk melihat kondisi sebenarnya serta mendukung proses pemeriksaan yang sedang berlangsung,” ujar Herry, Kamis (26/2/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/340/3200353//viral-9n0q_large.jpg
Heboh Gajah Tewas dengan Kaki Buntung, Polisi Kejar Pemburu Liar di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/340/3200272//kapolda_riau_irjen_herry_heryawan-A1HW_large.jpeg
Gajah Sumatera Dibunuh, Kapolda Riau Tegaskan Bakal Usut Sampai Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/340/3195625//kapolda_riau_irjen_herry_heryawan-Xz2F_large.jpeg
Di Hadapan Anak Muda, Kapolda Riau Soroti Krisis Iklim hingga Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158545//herry-ewyj_large.jpg
Riau Masih Waspada Karhutla, 9 Titik Api Aktif Terdeteksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158279//kapolda_riau_irjen_herry_heryawan-kW3p_large.jpg
Bongkar Mafia Beras! Polda Riau Ungkap Kasus Beras Oplosan Bermerek, 9 Ton Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157287//pemerintah-E65L_large.jpg
Tangkap 44 Tersangka Karhutla, Jenderal Herimen: Tidak Ada Ampun untuk Pembakar Hutan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement