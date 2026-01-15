Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Di Hadapan Anak Muda, Kapolda Riau Soroti Krisis Iklim hingga Hoaks

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |18:27 WIB
Di Hadapan Anak Muda, Kapolda Riau Soroti Krisis Iklim hingga Hoaks
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU – Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan menegaskan, bahwa masa depan lingkungan, kualitas kehidupan sosial, serta keberlanjutan Provinsi Riau sangat bergantung pada keberanian generasi muda untuk peduli dan bertanggung jawab.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan orasi dalam kegiatan Youth Green Policing Eco Academy (YGPEA) 2026 di GOR Tri Buana, Pekanbaru, Kamis (15/1/2026).

Dalam YGPEA 2026, turut hadir sebagai orator Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung, Guru Besar Filsafat Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robet, serta aktivis lingkungan Sherly Annavita.

Irjen Herry mengatakan, bahwa perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari anak-anak muda yang memilih untuk tidak diam. Menurutnya, kepemimpinan tidak identik dengan jabatan atau kekuasaan, melainkan lahir dari keberanian untuk bertindak ketika banyak orang memilih bersikap pasif.

“Kalian tidak harus menjadi pejabat untuk berdampak, dan tidak harus menjadi tokoh terkenal untuk berarti. Kalian hanya perlu menjadi generasi yang peduli, berani, dan bertanggung jawab,” ujar Irjen Herry.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194668//hoax-JCH0_large.jpg
Awas! UU ITE Dinilai Masih Bisa Pidanakan Penyebar Hoaks dan Ujaran Kebencian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193916//hoaks-DaoA_large.jpg
Evident Institute Nilai Disinformasi 2026 Perlu Diwaspadai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193139//hacker-9MhA_large.jpg
12 Peristiwa Keamanan Siber Jadi Sorotan Sepanjang 2025, dari Hoaks hingga Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192762//badai_ekstrem-zqhN_large.jpg
Heboh Squall Line dan Badai Ekstrem Intai Malam Tahun Baru, BMKG: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/622/3192619//uang-s02V_large.jpg
Hoaks! OJK Tegaskan Tak Ada Pemutihan Data dan Penghapusan Utang Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191431//kapolri-n1FJ_large.jpg
Kapolri: Perkembangan Teknologi Digital Sangat Pesat, Ganggu Stabilitas jika Tak Disikapi dengan Bijak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement