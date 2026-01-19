Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lawatan ke Inggris, Prabowo Jajaki Produksi Kapal Nelayan hingga Konservasi Gajah

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |19:01 WIB
Lawatan ke Inggris, Prabowo Jajaki Produksi Kapal Nelayan hingga Konservasi Gajah
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Inggris untuk bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer serta Raja Charles III. 

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo dijadwalkan menandatangani sejumlah kerja sama strategis, mulai dari produksi kapal nelayan hingga konservasi gajah.

“Berkenaan dengan agenda Bapak Presiden, kemarin sekitar pukul 13.20 WIB beliau bertolak ke Inggris untuk menghadiri pertemuan dengan Raja Charles III dan Perdana Menteri Inggris. Sebetulnya, sesuai rencana awal, pertemuan ini akan berlangsung pada Desember tahun lalu, namun karena sesuatu hal, jadwalnya mundur ke Januari,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2025).

Prasetyo membeberkan, salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah kerja sama di sektor maritim, khususnya pembangunan kapal tangkap ikan bagi nelayan Indonesia.

“Beberapa agenda yang menjadi pokok pembahasan Bapak Presiden dalam lawatan kali ini, pertama berkenaan dengan penandatanganan Maritime Partnership, yakni kerja sama di bidang kelautan untuk membangun kapal-kapal tangkap ikan bagi nelayan kita,” ujarnya.

 

