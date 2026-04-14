Kapolda Riau Rotasi Personel Polsek Panipahan Buntut Kericuhan Rumah Terduga Bandar Narkoba

JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan melakukan rotasi besar personel di Polsek Panipahan buntut kericuhan wilayah Panipahan, Kabupaten Rokan Hilir. Sebelumnya Herry mencopot Kapolsek Panipahan dan Kanit Reskrim sebagai bentuk tanggung jawab komando atas aksi ricuh tersebut.

“Berdasarkan hasil evaluasi dari Itwasda, Propam, serta melalui proses Wanjak yang panjang, kami melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kinerja personel di Polsek Panipahan,” kata Herry, Selasa (14/4/2026).

“Dari hasil tersebut, diputuskan akan dilakukan rotasi besar yang menyasar para kanit dan anggota yang bertugas di sana,”lanjutnya.

Keputusan itu Ia ambil sebagai bentuk penataan organisasi serta upaya korektif untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan responsif terhadap situasi di lapangan. Keputusan itu juga sebagai respons institusi terhadap aspirasi masyarakat Panipahan.

“Kami mendengar aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi kegelisahan warga Panipahan menjadi perhatian serius bagi kami. Karena itu, setiap langkah yang kami ambil tidak hanya berbasis pada hasil evaluasi internal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat,” bebernya.

Polda Riau juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pendekatan yang lebih komprehensif melalui kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.