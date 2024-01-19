Kapolres Meranti Minta Warga Tak Termakan Berita Hoaks saat Pemilu 2024

PEKANBARU - Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Kurnia Setyawan mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan tidak begitu saja percaya berita yang diterima apalagi menyebarkan hoaks. Terlebih lagi, saat ini sedang berlangsung pesta demokrasi Pemilu 2024.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) Kabupaten Kepulauan Meranti periode tahun 2023 - 2028 di Aula Gedung Afifa, jalan Banglas Selatpanjang. Kapolres berharap para pengurus Pujakesuma dapat bersinergi dengan Polri, khususnya guna menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif di Meranti.

"Selamat dan tahniah kepada ketua beserta jajaran Dewan Pengurus Daerah Pujakesuma Kabupaten Meranti yang baru saja dikukuhkan. Jaga kekompakan di tengah-tengah masyarakat dalam wadah organisasi, harus terus terpelihara. Apalagi, pada organisasi tersebut, bisa melahirkan program-program positif nantinya serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaran Pemilu yang bermartabat," kata Kurnia Jumat (19/1/2024).

BACA JUGA: KPU Akan Permudah LO Awasi dan Sampaikan Protes Debat Pilpres 2024

"Diharapkan masyarakat tidak terpengaruh dengan berita hoaks yang beredar menjelang pemilu, pilihan boleh berbeda namun jangan jadikan perbedaan itu menjadi sumber perpecahan antar warga," sambungnya.

Ia mengajak masyarakat untuk menginformasikan sekecil apapun informasi terkait dengan adanya pelanggaran maupun hal yang mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2024. Selain itu juga mengimbau kepada seluruh para pengurus dan tamu undangan yang ada di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti untuk siap berperan menjaga Kamtibmas dan ikut mensukseskan pemilu serentak tahun 2024.

“Perbedaan pilihan atau pandangan dalam politik itu biasa dan lumrah. Namun harus selalu ingat sebelum adanya Pemilu kita ini sudah damai, maka selesai pemilu kita juga harus sudah damai,” tutupnya.

Sementara Plt Bupati Meranti Asmar mengatakan keberadaan organisasi Pujakesuma, merupakan khazanah yang patut disyukuri karena dapat menjadi salah satu pilar penopang pembangunan daerah.

"Pujakesuma merupakan khazanah yang patut di syukuri dan diharapkan senantiasa menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan yang kuat sehingga menjadi salah satu pilar dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini dan di masa yang akan datang," ujarnya.

Plt Bupati Meranti Asmar turut menyampaikan pesan kepada seluruh pengurus untuk turut menjaga keamanan di tahun politik. "Marilah kita bersama-sama saling menjaga kekompakan, dan menjaga Kondusifitas Kamtibmas di Kabupaten kita ini dan turut membantu pihak Kepolisian untuk memberi mewujudkan pemilu yang berkualitas dan Damai. Karena Ini tahun politik mari bersama kita menjaga keamanan negeri ini," ajaknya.