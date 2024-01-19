Video Call PMI di Hongkong, Ganjar Pranowo Pantau Pencoblosan yang Diduga Ada Masalah

MAGETAN - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan video call dengan pekerja migran Indonesia (PMI) di Hongkong disela kegiatan safari politik di Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Kamis (18/1/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi seorang mantan PMI maju hendak bertanya dan menyalurkan aspirasi kepada Ganjar. Namun, ia menunjukkan sedang komunikasi dengan PMI dan Ganjar menyapa.

Ganjar pun mendapat laporan dari mantan anggota TNI yang menginformasikan pencoblosan di Hongkong sudah dimulai dan terjadi masalah. Ia pun memantau agar kebenaran terlihat.

"Kita lagi pantau bahkan tadi dari mantan TNI kita menyampaikan teman-temannya di Hongkong malah sudah ada yang nyoblos dan ternyata menurut mereka ada problem," kata Ganjar.