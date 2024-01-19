Bertemu Milenial di Ponorogo, Ganjar Pranowo Didoakan Terpilih Jadi Presiden

PONOROGO - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politik dengan berdiskusi dan menyerap aspirasi dari kalangan milenial hingga warga di Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jum'at (19/1/2024) siang.

Dalam sesi tanya jawab, Ganjar mendapat doa restu dari perwakilan kalangan milenial di Kabupaten Ponorogo agar terpilih menjadi Presiden di 2024 mendatang.

"Ketika nanti bapak terpilih menjadi Presiden kita doakan kan qobul teman-teman," kata Ferry salah satu milenial.

"Aamiin," timpal ratusan milenial yang hadir.