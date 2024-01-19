Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bertemu Milenial di Ponorogo, Ganjar Pranowo Didoakan Terpilih Jadi Presiden

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |18:54 WIB
Bertemu Milenial di Ponorogo, Ganjar Pranowo Didoakan Terpilih Jadi Presiden
Ganjar Pranowo bersama milenial di Ponorogo (Foto: MPI/Refi)
A
A
A

PONOROGO - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politik dengan berdiskusi dan menyerap aspirasi dari kalangan milenial hingga warga di Sekayu River, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Jum'at (19/1/2024) siang.

Dalam sesi tanya jawab, Ganjar mendapat doa restu dari perwakilan kalangan milenial di Kabupaten Ponorogo agar terpilih menjadi Presiden di 2024 mendatang.

"Ketika nanti bapak terpilih menjadi Presiden kita doakan kan qobul teman-teman," kata Ferry salah satu milenial.

 BACA JUGA:

"Aamiin," timpal ratusan milenial yang hadir.

