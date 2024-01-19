Advertisement
HOME NEWS JATIM

Potret Ganjar Ziarah ke Makam Kiai Ageng Besari Sebelum Jumatan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:46 WIB
PONOROGO - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari religi dengan berziarah ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari bin Kiai Ageng Anom Besari yang berada di Kompleks Pesantren Tegalsari sekaligus dekat Masjid Jami' Tegalsari, Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur sebelum melangsungkan ibadah Sholat Jumat (19/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu disambut oleh Kunto Pramono, selaku dzuriyah generasi ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari yang juga diketahui sebagai pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Tegalsari, salah satu ponpes tertua di Indonesia yang berdiri tahun 1680.

Kunto menjelaskan, dari tangan Kiai Ageng Besari di Ponpes Tegalsari banyak melahirkan ulama besar, tokoh-tokoh hingga pemimpin bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
