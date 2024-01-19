Kagumi Gagasan Satu Sarjana di Keluarga Miskin, Milenial Ponorogo: Program Ganjar Bagus dan Keren

PONOROGO - Kalangan anak muda menyambut antusias kehadiran Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Ponorogo. Mereka memadati resto dan angkringan Sekayu River untuk ngobrol bareng Capres 2024 berambut putih tersebut.

Pada kesempatan ini, Ganjar Pranowo berdiskusi banyak hal di antaranya, industri kreatif, interpreuner, hingga pendidikan.

Dari obrolan itu, para milenial dan generasi Z menilai, Ganjar sebagai capres yang visioner dengan program-program yang memihak rakyat kecil. Salah satunya adalah satu keluarga miskin satu sarjana.

Seorang seleb TikTok asli Ponorogo, Candra menilai, program satu keluarga miskin satu sarjana adalah realistis dan sangat bermanfaat untuk masyarakat.

“Program-program Pak Ganjar sangat bagus dan keren. Apalagi yang satu keluarga miskin satu sarjana,” ucap Candra.

Menurutnya, program itu menjadi bukti bahwa Ganjar komitmen mewujudkan Indonesia emas dengan memanfaatkan bonus demografi melalui pendidikan.

“Iya kalau ada satu sarjana di keluarga itu bisa mengangkat derajat orangtuanya, keluarganya,” ungkapnya.