INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Di Acara Syukuran Awal Tahun PGI, Mahfud MD: Kerukunan Kita sebagai Bangsa Semakin Berkualitas

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |00:30 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri acara Syukuran Awal Tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Grha Oikumene, Jumat (5/1/2024).

Mahfud ingin bersilaturahmi dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 yang berlangsung aman dan lancar.

Dalam acara itu, Cawapres dengan nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo tersebut mengajak umat Kristen untuk meningkatkan kerukunan.

"Kalau substansi saya ingin mengatakan tingkat kerukunan kita sebagai bangsa, tingkat persatuan kita sebagai bangsa semakin berkualitas," kata Mahfud.

Lebih jauh, Mahfud MD mengungkapkan bahwa masih ada sedikit masalah dalam hal kerukunan namun masalah tersebut tak terlalu besar dan bisa diatasi.

"Tapi secara umum kebersatuan kita meningkat. Sehingga saya tadi lebih menekankan lagi bukan hanya toleransi yang kita perlukan, tapi juga akseptasi kerja sama untuk maju bersama sebagai bangsa," ujarnya.

